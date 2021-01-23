Bloomberg: Навального можуть засудити до понад 10 років колонії

Олексій Навальний фігурує у двох кримінальних справах, де йому загрожує в'язниця

2 лютого Навальному можуть змінити умовний термін на реальний

Російського опозиціонера Олексія Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наголошується, що 2 лютого Навальному можуть змінити умовний термін по справі «Ів Роше» на реальний – він передбачає 3,5 року позбавлення волі. З урахуванням терміну, який він пробув у колонії під час судового процесу, Навального можуть позбавити волі на 2,5 роки.

Ще 10 років колонії опозиціонеру можуть дати по іншій справі, яка зараз розслідується. За інформацією російських ЗМІ, це справа про шахрайство з пожертвами «Фонду боротьби з корупцією».

Нагадаємо, Навальний записав нове звернення з СІЗО, де заявив, що «у його плани не входить вішатися на віконній решітці».

Зазначимо, що на 23 січня у різних містах Росії намічені акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.

До слова, захист оскаржив арешт опозиціонера Навального.

Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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