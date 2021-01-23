У Росії почалися акції на підтримку Навального, є затримані

ОМОН застосував кийки при затриманні

У суботу, 23 січня, в Росії почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Перші акції стартували в Хабаровську близько 13:00 за місцевим часом (5 ранку за Києвом).

Про це пише DW.

Так, ще до початку мітингів поліцейські затримали ведучих YouTube-каналу RusNews на площі, де вони чекали, поки зберуться люди.

Незабаром на акцію в Хабаровську вийшли близько 700 осіб. Вони скандували: «Ми не боїмося!», «Банду Путіна – під суд!» і «Путін - злодій!». На площі розкидані кілька фотографій російського президента.

Поліцейські з мегафонами почали говорити, що акція не узгоджена з владою, і вимагали від її учасників розійтися. Співробітники ОМОНу намагалися відтіснити присутніх з площі.

Омоновцы подтянулись к Комсомольской площади и вытесняют оттуда граждан. Свинство какое-то pic.twitter.com/MmGfPSZ5AT — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Незабаром почалися затримання учасників протесту. ОМОН застосував кийки.

Несколько автозаков наполнились людьми и уехали, но на площади задержания продолжаются pic.twitter.com/4hrXjeOWNd — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Як відомо, на 23 січня у різних містах Росії намічені акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.

Зазначимо, за інформацією Bloomberg, російського опозиціонера Олексія Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії.

Нагадаємо, Навальний записав нове звернення з СІЗО, де заявив, що «у його плани не входить вішатися на віконній решітці».

Раніше Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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