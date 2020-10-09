ЗМІ зафіксували, як перший помічник Зеленського таємно приїжджав до Ахметова



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На зростання впливу Ахметова в цьому році неодноразово звертали увагу як українські, так і іноземні ЗМІ

Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

Про це йдеться у розслідуванні «Зе-Ахметов».

31 серпня знімальна група зафіксувала, як із бокових воріт Офісу президента виїхала Audi А8 на «номерах прикриття», якою на постійній основі користується перший помічник президента Сергій Шефір, і потім заїхала на заправку по дорозі в бік елітного поселення Конча-Заспа.

Туди під’їхала автівка, якою користується охорона Ріната Ахметова та приїхав броньований Mercedes-Maybach.

Журналісти зафіксували, як Сергій Шефір вийшов з Audi та пересів у Maybach.

Maybach попрямував у бік селища Плюти у Київській області. Журналістам вдалось відслідкувати, як автомобіль повернув саме до бокових воріт маєтку бізнесмена Ріната Ахметова.

Заміський маєток Ріната Ахметова розташований поблизу селища Плюти у 35 кілометрах від Києва.

Журналісти звернулись до Сергія Шефіра із запитаннями, що він обговорював з олігархом, чому зустрічався з ним таємно і чи відомо про це президентові.

У відповідь Сергій Шефір зазначив: «Відповім на всі питання одразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка».

Ці питання також «Схеми» адресували пресслужбі олігарха. Про тему зустрічі з Шефіром у серпні у Ахметова не відповіли, так само не підтвердили і не заперечили її проведення. Натомість нагадали про іншу відому зустріч – 16 березня, коли Володимир Зеленський офіційно зустрічався з представниками крупного бізнесу: «Як ви знаєте, ця зустріч була присвячена боротьбі країни з коронавірусом. Тоді ж, у березні, на боротьбу з епідемією в Україні пан Ахметов виділив 300 мільйонів гривень. На ці гроші Благодійним фондом Ріната Ахметова закуплені і направлені до лікарень країни тести і засоби індивідуального захисту для медиків, а також апарати ШВЛ, які вже рятують життя українців. Мета у пана Ахметова тільки одна – допомогти нашій країні подолати пандемію. Будь-які інші версії є чутками і маніпуляціями».

Журналісти надіслали запит до президента України із запитаннями, чи відомо йому про таємну зустріч Шефіра з Ахметовим вдома у олігарха, і чи уповноважував президент свого помічника на перемовини із ним, і чи вважає Зеленський такий формат контактів прийнятним, з огляду на передвиборчі обіцянки прозорих відносин з представниками великого бізнесу.

З Офісу президента надійшла така відповідь: «16 березня 2020 р. під час зустрічі з представниками великого бізнесу (у тому числі за участю Ріната Ахметова) глава держави Володимир Зеленський обговорював питання протидії поширенню Covid-19. У подальшому інших зустрічей (у тому числі приватних або неофіційних) президента України з бізнесменом Рінатом Ахметовим не було. Глава держави також не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі».

Також там зауважили: «Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією».

Окремо «Схеми» звернули увагу на лояльну до президента редакційну політику інформаційного мовлення телеканалу «Україна», що базується, в тому числі, на висновках медіаекспертів профільного онлайн-видання «Детектор медіа». Зокрема, це відображається у частоті появи новин про Зеленського та тональності ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» за участю президента, яке також виходить на каналі олігарха.

«Схеми» звернулися до телеканалу «Україна» з проханням прокоментувати висновки медіаекспертів про редакційну політику щодо президента України.

«Головна задача «Новинної Групи Україна» – це працювати в інтересах суспільства, висвітлюючи усі важливі локальні та міжнародні події. Природно, що Президент України Володимир Зеленський є одним з головних ньюзмейкерів у вітчизняному медіапросторі, і наша редакція не має права не висвітлювати всі резонансні події за його участю, оскільки саме це і буде порушенням стандартів журналістики», – йдеться у відповіді.

На зростання впливу Ахметова в цьому році неодноразово звертали увагу як українські, так і іноземні ЗМІ.

У коментарі «Схемам» аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначив: «За Порошенка на налагоджування хороших стосунків з президентом у Ахметова зайняло десь приблизно півтора роки. Ми пам’ятаємо судові справи проти газових активів Ахметова, ми пам’ятаємо, як пресувалися енергетичні, електроенергетичні активи Ахметова. Якщо говорити про історію стосунків Ахметова із президентом Зеленським, то поки що так виглядає, що Ахметову набагато швидше вдалося налагодити конструктивні стосунки з новим президентом».

«Чому насправді олігархи в Україні настільки сильні гравці? Тому що держава дуже слабка. Тому що, враховуючи, а це дуже важливо, на мою думку, відносини між Зеленським та Коломойським – а ці відносини, як зрозуміло, дуже напружені – і це зрозуміло, чому власне акції Ахметова пішли вверх», – аналізує відносини президента Зеленського з олігархами Войцех Конончук, заступник директора Центру східних досліджень імені Марека Карпа (Варшава, Польща).

І додає: «Я думаю, що пан Ахметов, він насправді став дуже впливовою людиною за президентства Володимира Зеленського».

Раніше в Офісі президента та у фракції «Слуга народу» назвали фейком та заперечили інформацію про фінансування Ахметовим, опубліковану «Українською правдою».

Із посиланням на одного з «крупних бізнесменів» видання повідомило, що олігарх виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і «Слугу народу».

Видання вказувало, що Рінат Ахметов зберігає своє становище, «задобрюючи нову владу»: наприклад, купує по 300 «швидких» для сіл, бере під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу.

У пресслужбі олігарха наведені в статті дані назвали «абсолютною брехнею», що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова.

Рік тому «Схеми» також фіксували, як Сергій Шефір таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського у центрі Києва. Як пояснював тоді перший помічник Зеленського: «Я був у справах студії «Квартал 95». (...) Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати».