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    Суд визнав «Київенерго» Ахметова банкрутом

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    Суд визнав «Київенерго» Ахметова банкрутом

    Розпочалася процедура ліквідації АТ «Київенерго»

    24 вересня Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ «К.Енерго» (до серпня 2019 року називалося АТ «Київенерго»; кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) та відкрив ліквідаційну процедуру.

    Про це повідомляє finbalance.

    12 серпня суд включив у реєстр вимог кредиторів у т.ч. вимоги «Київгазу» (286,7 млн грн), «Нафтогазу» (162,4 млн грн), «Укртрансгазу» (674,8 млн грн), «Київводоканалу» (73 млн грн), ТОВ «Техпремпоставка» (1,1 млрд грн) тощо.

    Ініціатор процедури банкрутства АТ «К.Енерго» - ПрАТ «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини» (у держреєстрі кінцевим бенефіціаром значиться Вікторія Дзюба).

    Як відомо, у 2018 році Київ повернув у муніципальне управління теплоенергетичний комплекс. До цього, близько 17 років, теплоенергетичне господарство столиці перебувало в управлінні приватної компанії ПАТ «Київенерго».

    Київ суд Рінат Ахметов Київенерго
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