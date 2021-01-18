З'явилося повне відео затримання Навального
Навального затримали при проходженні прикордонного контролю
У мережі з’явилося повне відео затримання російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію після отруєння.
Відео опубліковано в Telegram-каналі Baza.
Навального затримали при проходженні прикордонного контролю після того, як він прилетів в московський аеропорт Шереметьєво.
На відео видно, що після того, як Олексій Навальний пішов разом зі співробітниками силових структур, його дружина Юлія й адвокат залишилися на паспортному контролі.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».
Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.