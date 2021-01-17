МЗС Естонії, Латвії та Литви засудили затримання Навального

Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю

МЗС Естонії, Латвії та Литви вимагають від російської влади негайного звільнення Навального

Затримання російського опозиціонера Олексія Навального є абсолютно неприйнятним.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Він також опублікував заяву від МЗС трьох країн – Естонії, Латвії та Литви.

«Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз має реагувати швидко, якщо його не звільнять, то треба розглянути введення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку із цією акцією», – зазначено у твіті.

Заявление МИД «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.