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    У світі

    МЗС Естонії, Латвії та Литви засудили затримання Навального

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    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю - МЗС Естонії, Латвії та Литви засудили затримання Навального
    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю

    МЗС Естонії, Латвії та Литви вимагають від російської влади негайного звільнення Навального

    Затримання російського опозиціонера Олексія Навального є абсолютно неприйнятним.

    Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

    Він також опублікував заяву від МЗС трьох країн – Естонії, Латвії та Литви.

    «Ми вимагаємо від російської влади його негайного звільнення. Євросоюз має реагувати швидко, якщо його не звільнять, то треба розглянути введення санкцій проти Російської Федерації у зв'язку із цією акцією», – зазначено у твіті.

    Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». 

    Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

    Теги: МЗС США міністр Естонія Латвія Литва Олексій Навальний радник звільнення
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