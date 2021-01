У Байдена розкритикували затримання Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Про це заявив майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван в Twitter.

Він назвав затримання Навального не просто порушенням прав людини, а також «викликом російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий».

«Навального слід негайно звільнити, а винних у обурливий замаху на його життя притягнути до відповідальності», – написав Салліван.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.