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    У світі

    У Байдена розкритикували затримання Навального

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    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю - У Байдена розкритикували затримання Навального
    Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю

    У США закликають РФ звільнити російського опозиціонера Олексія Навального

    Російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

    Про це заявив майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван в Twitter.

    Він назвав затримання Навального не просто порушенням прав людини, а також «викликом російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий».

    «Навального слід негайно звільнити, а винних у обурливий замаху на його життя притягнути до відповідальності», – написав Салліван.

    Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво». 

    Теги: США Олексій Навальний радник
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