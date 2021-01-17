Amnesty International визнала Навального в'язнем сумління

Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво»

В Amnesty International зазначили, що російська влада веде нещадну кампанію проти Навального

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає російського опозиціонера Олексія Навального в'язнем сумління після його арешту по прильоті в Москву та вимагає його негайного і беззастережного звільнення.

Про це повідомляє московський офіс Amnesty International.

Організація також повторює свій заклик до російської влади порушити кримінальну справу за фактом отруєння Навального і забезпечити залучення всіх винних до відповідальності в рамках справедливого судового розгляду.

«Арешт Олексія Навального є ще одним свідченням того, що російська влада намагається змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його тверджень про те, що він був отруєний агентами державних спецслужб, які діяли за наказом найвищого рівня»,– йдеться в заяві.

В Amnesty International зазначили, що російська влада веде нещадну кампанію проти Навального.

«Поки він одужував у Німеччині, Федеральна служба виконання покарань зажадала, щоб він негайно з'явився до інспектора, в іншому випадку вона буде домагатися тюремного ув'язнення замість умовного покарання, до якого він був засуджений у справі, що базується на політично мотивованих звинуваченнях. Тепер він заарештований, оскільки, як стверджує ФСВП, він «перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну», – йдеться в заяві.

«Всі прихильники Навального і журналісти, затримані в московському аеропорту «Внуково», повинні бути негайно і беззастережно звільнені»,– підкреслили в Amnesty International.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».