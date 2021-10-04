Covid-19 на Вінниччині: за добу виявили 95 нових випадків захворювання
Загалом в Україні протягом минулої доби зафіксовано 4 821 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
фото з відкритих джерел
Вакцинувалися протягом 3 жовтня – 406 людей
У Вінницькій області, станом на 4 жовтня, виявили 95 нових випадків Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Вакцинувалися протягом 3 жовтня – 406 людей.
Загалом в Україні протягом минулої доби зафіксовано 4 821 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Одужали – 1 116. Померли – 114. Госпіталізовано – 2 092. Вакцинувалися – 17 373 + 16 551.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
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