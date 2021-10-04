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    За минулу добу виявлено ще майже 5 тисяч нових хворих на Covid-19

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    За останню добу госпіталізували з коронавірусом 2&nbsp;092 людини - За минулу добу виявлено ще майже 5 тисяч нових хворих на Covid-19
    За останню добу госпіталізували з коронавірусом 2 092 людини
    фото: facebook.com/olga.kobevko

    Найбільше нових хворих виявлено у Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях

    Минулої доби в Україні зареєстровано 4821 випадок зараження коронавірусом, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    «За добу 3 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 4 821 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 50)», – йдеться у повідомленні.

    За добу в Україні госпіталізували 2 092 особи; летальних випадків – 114; одужали – 1 116 осіб. Протестували методом ПЛР – 16,2 тис. осіб, методом ІФА – 2,5 тис. осіб, експрес-тестами – 11,8 тис. осіб.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіли – понад 2,5 млн осіб;
    • одужали – понад 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 56,9 тисяч.

    Добою раніше, 2 жовтня, в Україні було виявлено понад 7 тис. нових заражень коронавірусом. А за добу 1 жовтня 2021 року в Україні було зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    За минулу добу виявлено ще майже 5 тисяч нових хворих на Covid-19