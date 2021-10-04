Академік порівняв епідемії СНІДу та коронавірусу: чи є щось схоже між двома хворобами

Комісаренко розповів, у чому відмінність і схожість між цими вірусами

У пандемії нового коронавірусу Covid-19 і епідемії СНІДу є схожість, що вченим вдається ефективно боротися з ними, попри різницю в підходах до їхнього приборкання Про це розповів професор, доктор біологічних наук, академік НАН України та директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко, пише «Апостроф».

Говорячи про те, чи можна казати про завершення пандемії коронавірусу в той чи інший час, академік зауважив, що мутації відбуваються абсолютно випадково, і запропонував порівняти епідемії СНІДу та коронавірусу.

«СНІД з'явився 1983 року, а 1986-го відбувся перший всесвітній конгрес із цього захворювання. Тоді ще майбутній головний інфекціоніст Америки, радник президентів Дональда Трампа і Джо Байдена Тоні Фаучі заявив, що через два-три роки буде розроблено вакцину проти СНІДу. Минуло 35 років, а вакцини так і нема. Але є противірусні ліки, які допомагають, і які в кінцевому підсумку майже ліквідували цю епідемію», – каже доктор біологічних наук.

За його словами, з коронавірусом сталося навпаки: вчені думали, що за кілька місяців знайдуть ліки, а вдалося створити вакцину в надзвичайно короткі строки.

«І це дає надію на те, що навіть при появі нових варіантів коронавірусу, ми зможемо ефективно з ними боротися і зупинити пандемію», – підкреслив Сергій Комісаренко.

Коментуючи прогноз керівництва фармкомпаній Pfizer і Moderna, що пандемія може закінчитися вже через рік, професор зауважив:

«Все залежатиме від агресивності вірусу. Вчені весь час вивчають коронавірус і шляхи його розвитку, і за їхніми даними можна буде казати про завершення пандемії. І слова глав компаній – це лише припущення, засноване на динаміці розвитку інфекційного процесу, і тих зусиллях, яких ми докладаємо», – каже Комісаренко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 7967 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській та Дніпропетровській областях.

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