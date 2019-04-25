У Вінниці презентують кінотрилогію «Моє дитинство»



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Восьмого травня о 16:00 у кінотеатрі «Родина» відбудеться презентація кінотрилогії «Моє дитинство». Кінотрилогію показуватимуть з 10 по 22 травня. Короткометражні фільми зняті в Україні, Грузії та Італії

Сценарії до фільмів створені за мотивами оповідань «Мужицький ангел» Степана Васильченка, «Кров» Нодара Думбадзе та «Мій університет» Ніно Палумбо. Разом вони творять кінотриптих, присвячений хлопчику в різні вікові періоди. У презентаційній частині заходу візьме участь авторка і режисерка проекту Ірина Правило.

«Моє дитинство» - унікальний незалежний кінопроект, в рамках якого було організовано та успішно завершено дві компанії спільнокошту на українській платформі “Велика Ідея. Big Idea” та міжнародній - “Kickstarter”. Виробництво трилогії підтримали більш ніж 3 000 благодійників. Проект створено за підтримки Посольства Грузії в Україні та особисто пана Грігола Катамадзе, за підтримки Італійського інституту культури в Україні.

Фільми трилогії демонструвались в Італії, Грузії, США, Канаді, Німеччині, Польщі, Литві. В Україні картини було презентовано в рамках прокатних тижнів, спеціальних показів, освітніх лекцій у Києві, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Чернігові, Сумах, Житомирі, Луцьку, Миргороді, Червонограді, Винниках. У Вінниці раніше відбувались презентації в рамках спеціальних подій, прокатний тиждень кінотрилогії відбудеться у місті вперше.

Кожен фільм отримав ряд схвальних відгуків від професіоналів, критиків та пересічного глядача. Картини рекомендовано для дитячої, підліткової, студентської аудиторій та сімейного перегляду. Фільми трилогії вже переглянуло більш ніж 20 000 дітей.

За роботу над проектом команда отримала ряд нагород, серед яких Золота медаль Національної академії мистецтв України, Орден честі Президента Грузії, Спеціальний диплом 41-го МКФ «Молодість», Золота Медаль Президента Республіки Італія Джорджіо Наполітано «За внесок у розвиток кіномистецтва», гран-прі Одеського міжнародного дитячого фестивалю «NEXT» та ін.