Холодницький відреагував на скандал довкола «Студії Квартал 95» Зеленського



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НАБУ почало розслідування щодо компанії Зеленського через фільм «Я, ти, він, вона»

Провадження НАБУ проти Зеленського – спроба знову затягнути антикорупційні органи в політику, зазначив Холодницький

Керівник САП Назар Холодницький відреагував на скандал через справу НАБУ щодо «Студії Квартал 95».

Про це Холодницький заявив на телеканалі ZIK.

Ведуча програми зауважила, що на комітеті Артем Ситник заявив, що порушив справу проти Володимира Зеленського за використання коштів Держкіно на зйомках картини «Я, ти, він, вона». Отже, що це за справа?

«Хороший фільм – я сам був у кінотеатрі зі своєю дівчиною. Я так розумію, що це провадження було відкрито на підставі ухвали суду. Громадська організація заявила про те, що «Студія Квартал 95» нецільово використали кошти, оскільки стрічка не була належно озвучена», – пояснив Назар Холодницкий.

Отже, на виконання ухвали суду це провадження було зареєстроване. Наразі ж, зазначив очільник САП, прокурори повинні розібратися, чи є в цій справі підслідність НАБУ.

«У мене є сумніви щодо того, чи це підслідність НАБУ. Адже на момент роботи над цим фільмом Володимир Зеленський не був ні кандидатом у президенти, ні представником держави, щоб бути суб’єктом нашого розслідування. Щодо перспективи справи, то наскільки я знаю, кошти були повернуті до державного бюджету ще до всіх проваджень», – зазначив Холодницький.

Прокурор припустив, що це провадження – спроба знову затягнути антикорупційні органи в політику.

«Я радий, що принаймні ми в САП протягом усієї передвиборчої президентської кампанії зробили все можливе, щоб залишитися аполітичними. Бо до мене не ходили «ходоки» на прийом із деякими «квазіантикорупційними» громадськими активістами», – зауважив Холодницкий.