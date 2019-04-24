Дизайнерка меблів створює неймовірні великодні пряники з білою вишивкою



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Середня ціна пряника — 20 грн. Вартість залежить від розміру та складності роботи

За кілька днів до Великодня бум на сувенірне імбирно-медове печиво, яке неодмінно викличе масу позитивних емоцій та бурхливу реакцію.

Вінничанка Анна Завальнюк виготовляє великодні пряники на замовлення не лише по Україні, а й за кордон.

«Це моя віддушина, хобі, яке приносить задоволення. Вперше пройшла майстер-клас у подруги Світлани Колногозюк. Спочатку ми починали з найлегших варіантів. Потім почали купувати відео-уроки, ходити на платні майстер-класи, вдосконалювали рецептуру. В першу чергу отримували досвід. Але ніякі майстер-класи не навчать, доки сам не спробуєш зрозуміти, чого не вистачає пряникам, чому глазур розтікається», - розповідає Анна Завальнюк. Працює на меблевій фабриці дизайнером.

Найбільше замовляють на дні народження, весілля, хрестини, на великі свята.

«В нас не так посилена культура пряників. Але дуже гарно реагують на печиво. Навколо забагато негативу. Телевізор взагалі неможливо дивитись. На пряники реакція бурхлива. Викликаэ посмішку. Роблю майстер-клас для дітей. Він ще не закінчився, а діти печиво вже з'їли, - каже майстриня. - Майже на кожне свято їдуть пряники за кордон. Переважно у Францію, Італію. Днями зробили замовлення в Бельгію. Там дуже популярні великодні та новорічні пряники. Тамтешні майстрині мало цим займаються. Ми ж хочемо мати додатковий заробіток. Треба мати силу волі прийти з роботи і в 9 вечора сісти за виготовлення пряників. Зараз живемо з напарницею в режиму сну 2-3 години на добу. Щоб реально заробляти на пряниках треба витрачати 16-18 годин на них.

За день можна виготовити 35-40 пряників зі складним малюнком.

«Це при умові, що встану о 6 ранку і ляжу о 12-й ночі. З простішим малюнком можна зробити до 50 штук. Це поетапна робота. Одні пряники ще можуть пектися. А інші треба вже пакувати. Щоб намалювати курчатко, спочатку треба намалювати ніжки. Потім чекаю поки підсохнуть. Треба розуміти, що за чим, - каже. - Секрет гарних пряників — у свіжій глазурі. Її маю використати до вечора. Інакше не буде глянцевості наступного дня. Якщо глазур плямами взялася, хоч вона і свіжа, то значить у будинку завелика вологість».

Має пройти півтора-два роки, щоб реально навчитися правильно виготовляти пряники з досконалою глянцевою глазур'ю.

«Коли я купую пряник, а він твердий, то більше його не візьму. Я ж прагну, щоб мої пряники купували. 98 відсотків споживачів пряників — діти. Яка б картинка не була намальована на прянику, його їсти не будуть, якщо він не смачний», - говорить жінка.

Середня ціна пряника — 20 грн. Вартість залежить від розміру та складності роботи.

Щоб виготовляти імбирно-медовий пряник з глазур'ю треба якісну електричну духову шафу не менше як за 12 тисяч гривень і кухонний комбайн. Хороший коштує не менше 20 тисяч.

«Я брала техніку в кредит і протягом двох років виплачувала. Щоб вийти на дохід теж треба не мене двох років. Це хобі, в яке треба постійно вкладати. Кожного разу треба нові форми. Одна коштує не менше 70-80 гривен. Іноді сама вирізаю форму. Якісні пряники мають бути спечені на домашніх яйцях. Мед купую в сезон. На рік беру 30 кг меду. Спеціально купую в пасічників у глухому селі, подалі від траси і полів, які обробляють пестицидами».

Джерело: Gazeta.ua