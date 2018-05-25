У Вінниці відбудеться фестиваль «Острів Європи»
-
Розсилка
Вперше у Вінниці відбудеться фестиваль «Острів Європа» (Europe Island Festival).
З 15 по 17 червня він збере письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Вірменії, Ізраїлю, Швейцарії, Канади та США. Організаторами фестивалю стали громадська організація «Культурний Кампус» і Вінницька міська рада.
На 10 відкритих локаціях у різних точках Вінниці відбуватимуться літературні читання, презентації, дискусії інтелектуалів, перформанси та концерти, виставки й квести,
«Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтримав старт нового досить цікавого проекту. Думаю, що фестиваль «Острів Європа» має усі шанси стати ще однією гарною візитівкою нашого міста», - каже директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук.
Читайте також
Щодня на майдані Незалежності проходитимуть дискусії та події міжнародної програми. Сходи колишньої переправи біля КУмбар через річку перетворяться на простір поетичних читань, а сад Музею Коцюбинського радуватиме вечірніми літературно-музичними перформансами Мар’яни Савки, Олени Гусейнової, Катерини Калитко та концертом нового проекту Сергія Жадана, Олега Каданова і Євгена Турчинова «Лінія Маннергейма». Найбільш інтригуючими та експериментальними стануть читання на острові Кемпа.
Спеціальною подією фестивалю стане виставка «На горі», присвячена постаті найбільш європейського за духом митця-вінничанина – Ігоря Костецького. Проект відкриється у Вінниці 14 червня в Музеї Коцюбинського. У форматі нічного кінотеатру відвідувачі фестивалю зможуть побачити класичну екранізацію повісті Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною» (реж. Марк Донськой) та ретроспективу трьох кінематографічних шедеврів вінничанина Ігоря Савченка. Не залишаться без уваги і наймолодші читачі, для яких пройдуть захопливі дитячі заходи від «Видавництва Старого Лева».
«Це культурно-просвітницький проект, який ми започаткували ще у 2015 році. На фестивалі буде багато цікавого для відвідувачів. Ми фокусуємося на «малих» мовах і малих текстах, тому що це світова тенденція. Крім того, вони не є малими за своїм значеннями у світовому літературному процесі», - зазначила співзасновниця фестивалю Катерина Калитко.
Учасниками «Островом Європи» будуть українські літератори Андрій Курков, Артем Чех, Микола Рябчук, Ірина Цілик, Олена Стяжкіна, Остап Сливинський, Сергій Татчин, молоді прозаїки та поети, а також закордонні україністи, письменники і перекладачі Оксана Луцишина (США), Марко Роберт Стех (Канада), Ігор Померанцев (Чехія-Великобританія), Аня Хромова (Ізраїль), Оля Гнатюк, Ядвіґа Сковронь (Польща).
Міжнародну програму фестивалю представлять автори, знані далеко за межами своїх країн, але досі не видані в Україні: живий класик білоруської літератури Альгерд Бахаревіч, володарка престижної польської премії Вітольда Ґомбровича Вероніка Мурек, чеська літераторка Дора Капралова, ізраїльська письменниця родом з Чернівців Белла Шаєр, співзасновниця літературного салону у Цюриху Дана Ґріґорчеа. Приїзд цих авторів підтримали Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, Посольство Ізраїлю в Україні, Чеський центр у Києві.