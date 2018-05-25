У Вінниці відбудеться фестиваль «Острів Європи»

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Вперше у Вінниці відбудеться фестиваль «Острів Європа» (Europe Island Festival).

З 15 по 17 червня він збере письменників, діячів мистецтва та інтелектуалів з України, Білорусі, Польщі, Чехії, Вірменії, Ізраїлю, Швейцарії, Канади та США. Організаторами фестивалю стали громадська організація «Культурний Кампус» і Вінницька міська рада.

На 10 відкритих локаціях у різних точках Вінниці відбуватимуться літературні читання, презентації, дискусії інтелектуалів, перформанси та концерти, виставки й квести,

«Вінницький міський голова Сергій Моргунов підтримав старт нового досить цікавого проекту. Думаю, що фестиваль «Острів Європа» має усі шанси стати ще однією гарною візитівкою нашого міста», - каже директор департаменту культури Вінницької міської ради Максим Філанчук. Читайте також У Північній Кореї відреагували на скасування Трампом зустрічі Вчора, 23:46

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Щодня на майдані Незалежності проходитимуть дискусії та події міжнародної програми. Сходи колишньої переправи біля КУмбар через річку перетворяться на простір поетичних читань, а сад Музею Коцюбинського радуватиме вечірніми літературно-музичними перформансами Мар’яни Савки, Олени Гусейнової, Катерини Калитко та концертом нового проекту Сергія Жадана, Олега Каданова і Євгена Турчинова «Лінія Маннергейма». Найбільш інтригуючими та експериментальними стануть читання на острові Кемпа.

Спеціальною подією фестивалю стане виставка «На горі», присвячена постаті найбільш європейського за духом митця-вінничанина – Ігоря Костецького. Проект відкриється у Вінниці 14 червня в Музеї Коцюбинського. У форматі нічного кінотеатру відвідувачі фестивалю зможуть побачити класичну екранізацію повісті Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною» (реж. Марк Донськой) та ретроспективу трьох кінематографічних шедеврів вінничанина Ігоря Савченка. Не залишаться без уваги і наймолодші читачі, для яких пройдуть захопливі дитячі заходи від «Видавництва Старого Лева».

«Це культурно-просвітницький проект, який ми започаткували ще у 2015 році. На фестивалі буде багато цікавого для відвідувачів. Ми фокусуємося на «малих» мовах і малих текстах, тому що це світова тенденція. Крім того, вони не є малими за своїм значеннями у світовому літературному процесі», - зазначила співзасновниця фестивалю Катерина Калитко.

Учасниками «Островом Європи» будуть українські літератори Андрій Курков, Артем Чех, Микола Рябчук, Ірина Цілик, Олена Стяжкіна, Остап Сливинський, Сергій Татчин, молоді прозаїки та поети, а також закордонні україністи, письменники і перекладачі Оксана Луцишина (США), Марко Роберт Стех (Канада), Ігор Померанцев (Чехія-Великобританія), Аня Хромова (Ізраїль), Оля Гнатюк, Ядвіґа Сковронь (Польща).