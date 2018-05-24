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    Открытие фестиваля Кyiv Art Week 2018: самые яркие наряды гостей

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    <span>Юрий Марченко и Катя Тейлор</span> - Открытие фестиваля Кyiv Art Week 2018: самые яркие наряды гостей
    Юрий Марченко и Катя Тейлор

    В столице проходит третий международный фестиваль искусства Kyiv Art Week

    23 мая состоялось открытие фестиваля Kyiv Art Week, который проходит уже в третий раз, и с каждым годом становится все более масштабным.

    В его программу входят выставки в двенадцати художественных пространствах и музеях по всей столице, дискуссионная и лекционная программы, кинопоказы, живые выступления музыкантов, а также масштабная пятидневная ярмарка произведений искусства.

    В этом году на основной локации, в бизнес-центре «Торонто», можно увидеть работы самых известных украинских художников, включая Анатолия Криволапа, Романа Минина и Сергея Святченко, а также стенды арт-галерей из Германии, Польши и Грузии.

    Фестиваль Kyiv Art Week проводится по инициативе украинских культурных организаций и меценатов при поддержке Киевской городской государственной администрации. Мероприятие призвано повысить интерес к украинскому искусству и преподнести Киев, как европейский культурный бренд.

    Первыми ознакомиться с современным украинским искусством пришли главный редактор украинского Vogue, Ольга Сушко, архитектор Вера Титова, модели Татьяна Рубан и Алина Байкова, дизайнер Иван Фролов.

    Нынешний Kyiv Art Week коснется проблемы интеграции памятников советского периода в публичное пространство современного Киева. В рамках открытия фестиваля состоится презентация восстановленного фрагмента «Стены памяти» – одного из наиболее значимых мемориалов столицы.

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    Вики Лысенко
    Полина Веллер
    Наталья Исупова
    Надежда Пожарская и Софи Паскуаль
    Виктория и Сергей Баланюк
    Степан Рябченко
    Наталья и Роберт Бровди
    Александр Соловьев
    Владимир Будников
    Дана Павлычко
    Татьяна Соловей
    Анастасия Степула
    Евгений Сафонов и Ксения Палфи
    Татьяна Кремень и Александра Серафимович
    Татьяна Миронова
    Юлия и Максим Волошины
    Жан Грицфельдт
    Наталья Бровди
    Сергей Святченко и Влада Ралко
    Юлия Хромцова
    Максим Некрасов
    Алина Байкова
    Віра Титова
    Евгений Карась
    Людмила Березницкая
    Юлия Криницкая
    Игорь Абрамович
    Олег Тістол
    Сергей Святченко и Роберт Бровди
    Сергей Святченко
    Виктория Демидасюк
    Евгений Примаченко
    Валерия Гузема
    Павел Печенюк
    Ксения Каргина
    Марина Щербенко
    Константин Дорошенко
    Екатерина Горина
    Ирина Володько
    Эдие Дербишева
    Анна Лукашевич
    Наталья Заболотная
    Иван Фролов
    Алена Масюткина
    Инга Вишневская
    Ольга Шаповалова и Али Саулиди
    Юрий Амосов
    Веня Брыкалин
    Ольга Сушко
    Оксана Берг
    Илья Чичкан и Маша Шубина
    Оксана Берг и Виолетта Федорова
    Юрий Вакуленко
    Катя Березницкая
    Серж Пайе и Серж Смолин
    Ольга Филатова
    Павел Орлов, Татьяна Рубан и Алена Масюткина
    Юрий Марченко и Катя Тейлор
    Екатерина Кулик

    Фестиваль продолится до 27 мая.

    Джерело: vogue.ua

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