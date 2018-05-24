Открытие фестиваля Кyiv Art Week 2018: самые яркие наряды гостей

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Юрий Марченко и Катя Тейлор

В столице проходит третий международный фестиваль искусства Kyiv Art Week

23 мая состоялось открытие фестиваля Kyiv Art Week, который проходит уже в третий раз, и с каждым годом становится все более масштабным.

В его программу входят выставки в двенадцати художественных пространствах и музеях по всей столице, дискуссионная и лекционная программы, кинопоказы, живые выступления музыкантов, а также масштабная пятидневная ярмарка произведений искусства.

В этом году на основной локации, в бизнес-центре «Торонто», можно увидеть работы самых известных украинских художников, включая Анатолия Криволапа, Романа Минина и Сергея Святченко, а также стенды арт-галерей из Германии, Польши и Грузии.

Фестиваль Kyiv Art Week проводится по инициативе украинских культурных организаций и меценатов при поддержке Киевской городской государственной администрации. Мероприятие призвано повысить интерес к украинскому искусству и преподнести Киев, как европейский культурный бренд.

Первыми ознакомиться с современным украинским искусством пришли главный редактор украинского Vogue, Ольга Сушко, архитектор Вера Титова, модели Татьяна Рубан и Алина Байкова, дизайнер Иван Фролов.

Нынешний Kyiv Art Week коснется проблемы интеграции памятников советского периода в публичное пространство современного Киева. В рамках открытия фестиваля состоится презентация восстановленного фрагмента «Стены памяти» – одного из наиболее значимых мемориалов столицы.

Фестиваль продолится до 27 мая.

Джерело: vogue.ua