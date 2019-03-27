Вінничан запрошують взяти участь у творчому конкурсі «Пасхальні візерунки»
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Розсилка
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради проводить конкурс «Пасхальні візерунки» для дітей з багатодітних родин. Творчі роботи приймають до 19 квітня
Участь у конкурсі можуть взяти діти з багатодітних родин Вінницької міської об’єднаної територіальної громади: дошкільнята, діти молодшого шкільного віку та підлітки. На конкурс можуть бути подані творчі роботи виконані за такими напрямками: писанкарство, квілінг, орігамі, витинанка, вишивка бісером та хрестиком, лозоплетіння, картини, пасхальні кошики, екібани та інші вироби виконані в різних техніках.
Обов’язкова умова - роботи мають бути виготовлені учасниками Великоднього фестивалю власноруч, повинні відповідати темі конкурсу, мають бути художньо завершені та естетично оформлені. Не будуть прийматися роботи, які не відповідають тематиці заходу.
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Кожна подана на Великодній конкурс робота повинна додатково супроводжуватися анкетою з короткою історією про родину та автора художнього твору, а також відміткою про бажання взяти участь у безкоштовному майстер-класі із писанкарства (для учасників віком від 12 до 16 років). Разом з творчими виробами і анкетою, претенденти подають до відділу організаційної роботи департаменту соціальної політики міської ради копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру пільговиків м. Вінниці або посвідчення багатодітної сім’ї.
19 квітня 2019 року о 12.00 для учасників Великоднього фестивалю «Пасхальні візерунки» у приміщенні актової зали Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Вінниці, за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 50 відбудеться театралізована шоу-програма «Великодня казка».
У програмі: зустріч з казковими персонажами, ігри, конкурси, розваги, сюрпризи та подарунки для учасників фестивалю, виставка творчих робіт «Пасхальні візерунки», а також – безкоштовний майстер-клас із писанкарства.