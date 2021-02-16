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    Снігопади та нічні морози. Якою буде погода 17 лютого

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    У період із 15 до 18 лютого в Україні&nbsp;очікується сильне похолодання - Снігопади та нічні морози. Якою буде погода 17 лютого
    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання
    Фото: Ruslan Rybchynskyy - Koloda/Facebook

    17 лютого на заході України будуть снігопади

    Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22. Відповідна інформація міститься на сайті українського Гідрометцентру.

    Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність. Вдень від -7 до -11, вночі від -17 до -22.

    На сході вдень від -5 до -9, вночі від -13 до-19. У центральній частині вдень від -7 до -9, а вночі від -16 до -22. На півдні вдень від -3 до -9, вночі від -7 до -19.

    Погода 17 лютого
    Погода 17 лютого

    У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

    Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту вивозять сніг. За минулу добу вивезено понад 16 тис. тонн.

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.

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    Теги: прогноз погоди снігопад негода
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