Снігопади та нічні морози. Якою буде погода 17 лютого

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання

17 лютого на заході України будуть снігопади

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Також місцями очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22. Відповідна інформація міститься на сайті українського Гідрометцентру.

Згідно з прогнозами, 17 лютого на заході України будуть снігопади, вдень від -2 до -7, а вночі від -5 до -17. На півночі сніг очікується лише в Києві та Київській області, в інших регіонах мінлива хмарність. Вдень від -7 до -11, вночі від -17 до -22.

На сході вдень від -5 до -9, вночі від -13 до-19. У центральній частині вдень від -7 до -9, а вночі від -16 до -22. На півдні вдень від -3 до -9, вночі від -7 до -19.

Погода 17 лютого

У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту вивозять сніг. За минулу добу вивезено понад 16 тис. тонн.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.