У Вінниці автомобіль збив кур'єра на велосипеді

Велосипедиста від удару відкинуло в бік

Ввечері 4 березня у Вінниці на перехресті вулиць Келецька – Шевченка сталася ДТП.

Водій автомобіля «Ауді» збив велосипедиста, який різко виїхав на дорогу.

Про це повідомили у сюжеті Ситуаційного центру м. Вінниці.

Як видно на відео, велосипедист – працівник служби доставки. Він виїхав не врахував дорожньої обстановки і виїхав з перехресної вулиці на головну. В той час їхав автомобіль «Ауді». Відбулося зіткнення.

Велосипедиста від удару відкинуло в бік. Він отримав тілесні ушкодження. Пригода сталася на очах у поліцейський, тому вони оперативно викликали «швидку».

Згодом стало відомо, що велосипедист від госпіталізації відмовився, а з водієм «Ауді» вони порозумілися і розійшился за згодою обох сторін.

Нагадаємо, у місті Вишневому Київської області позашляховик збив 15-річного підлітка на пішохідному переході. Аварія сталася на перехресті вулиць Європейської та Святошинської.