У Вінниці серед ночі чоловік трощив припарковані машини

На місці події був заявник та власник однієї з пошкоджених автівок

26-річного вінничанина патрульні виявили і затримали у під'їзді будинку

В ніч на 25 лютого у Вінниці затримали 26-річного чоловіка, який пошкодив чужі авто. Подія сталася на вулиці Київській.

Чоловік поводив себе неадекватно, розгулював у дворі біля свого дому і трощив припарковані авто, повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Вінниччини.

«Сьогодні вночі патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Київській невідомий намагається пошкодити припарковані у дворі автомобілі. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою.

На місці події був заявник та власник однієї з пошкоджених автівок. Вони розповіли патрульним, що невідомий розгулював у дворі, поводячи себе неадекватно, і трощив припарковані транспортні засоби. Заявник встиг сфотографувати зловмисника.

Інспектори поспілкувались з мешканцями навколишніх будинків та встановили особу правопорушника», – йдеться у повідомленні.

26-річного вінничанина патрульні виявили і затримали у під'їзді будинку, де він проживає, та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин справи.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік видав себе за директора будівельної фірми з утеплення фасадів та обманом заволодів коштами ОСББ. На гачок потрапили жителі будинку по вулиці Лялі Ратушної.