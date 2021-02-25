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    У Вінниці серед ночі чоловік трощив припарковані машини

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    На місці події був заявник та власник однієї з пошкоджених автівок - У Вінниці серед ночі чоловік трощив припарковані машини
    На місці події був заявник та власник однієї з пошкоджених автівок
    фото: Facebook

    26-річного вінничанина патрульні виявили і затримали у під'їзді будинку

    В ніч на 25 лютого у Вінниці затримали 26-річного чоловіка, який пошкодив чужі авто. Подія сталася на вулиці Київській.

    Чоловік поводив себе неадекватно, розгулював у дворі біля свого дому і трощив припарковані авто, повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Вінниччини.

    «Сьогодні вночі патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Київській невідомий намагається пошкодити припарковані у дворі автомобілі. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою.

    На місці події був заявник та власник однієї з пошкоджених автівок. Вони розповіли патрульним, що невідомий розгулював у дворі, поводячи себе неадекватно, і трощив припарковані транспортні засоби. Заявник встиг сфотографувати зловмисника.

    Інспектори поспілкувались з мешканцями навколишніх будинків та встановили особу правопорушника», – йдеться у повідомленні.

    26-річного вінничанина патрульні виявили і затримали у під'їзді будинку, де він проживає, та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин справи.

    Нагадаємо, у Вінниці чоловік видав себе за директора будівельної фірми з утеплення фасадів та обманом заволодів коштами ОСББ. На гачок потрапили жителі будинку по вулиці Лялі Ратушної.

    Теги: Вінниця машини поліція порушник
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