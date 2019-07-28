«Батьківщина» вимагає скасувати результати виборів в окрузі на Вінниччині, де програв «слуга народу»



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Представники «Батьківщина» зафіксовали цілу низку порушень та зловживань, «за допомогою яких результати виборів було сфальсифіковано на користь Миколи Кучера»

ВО «Батьківщина» вимагає від Центрвиборчкому визнати недійсними та скасувати результати виборів на одномандатному виборчому окрузі №17 (Вінницька область).

Нагадаємо, на цьому окрузі чинний нардеп Микола Кучер майже на 7,5 тис. голосів випередив представника «Слуги народу» Олександра Коваля. Висуванець «Батьківщини» Андрій Красніцький зайняв третє місце.

Як повідомляє «Батьківщина», представники Красніцького під час агітаційної кампанії та безпосередньо у день голосування зафіксовали цілу низку порушень та зловживань, «за допомогою яких результати виборів було сфальсифіковано на користь кандидата-самовисуванця, чинного народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Кучера».

«Під час агітації кандидат Кучер активно вдавався до непрямого підкупу виборців, роздаючи людям різноманітну матеріальну допомогу – від харчових наборів та алкоголю до медичних препаратів та окулярів. Не обійшлося і без використання адміністративного ресурсу. Голосувати за Миколу Кучера виборців змушували (фінансово заохочені ним) голови сільрад, поштарі та соціальні працівники», - йдеться в заяві «Батьківщини».

Також повідомляється про фізичне насильство щодо політичних опонентів – відповідні заяви із доказами та показами свідків подано до поліції і суду.

Також, начебто, за один голос на підтримку Кучера давали до 1500 гривень. По 20 тис. гривень отримали члени та голови ДВК.

«Враховуючи все вищезазначене, партія «Батьківщина» вважає, що вибори в одномандатному виборчому окрузі №17 були сфальсифіковані і мають бути визнані недійсними. А правоохоронці мусять встановити і притягнути до відповідальності усіх причетних до порушення закону», - заявляють в «Батьківщині».

На окрузі №17 переміг чинний народний депутат

Нагадаємо, 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів. П’ятірка переможців виглядає наступним чином:

«Слуга народу» - 43,16% (6 307 097 голосів)

«Опозиційна платформа – За життя» - 13,05% (1 908 087)

ВО «Батьківщина» - 8,18% (1 196 258)

«Європейська Солідарність» - 8,1% (1 184 475)

«Голос» - 5,82% (851 669).

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