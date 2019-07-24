Округ 119 на Львівшині: розрив між лідерами мінімальний. У гру вступають суди



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Михайло Бондар - учасник бойових дій на Донбасі

На окрузі, де переміг кандидат від «Європейської солідарності», представники «Слуги народу» та «Голосу» будуть добиватись перерахунку голосів на дільницях

На 119-му окрузі у Львівській області після опрацювання 100% протоколів переміг народний депутат, висуванець від «Європейської солідарності» Михайло Бондар. За нього проголосували 12 790 виборців (15,57%).

Його найближчі конкуренти – Орест Кавецький від «Слуги народу» та Олег Шиба від «Голосу» - отримали 12 650 (15,39%) та 12 321 (14,99%) голосів відповідно.

Таким чином між першим і другим місцем різниця складає лише 140 голосів.

Кавецький та Шиба звернулись до суду щодо перерахунку голосів на декількох дільницях. Вони намагаються визнати голосування на виборчих дільницях недійсними у зв’язку з тим, що бюлетені для голосування в одномандатних округах видавались виборцям, які не мають права голосування в мажоритарних округах.

Йдеться про тих виборців, які змінили тимчасово місце голосування без зміни виборчої адреси. Таким виборцям мав бути виданий лише один бюлетень – по багатомандатному округу. Але, начебто, їм видавали бюлетені і в багатомандатному, і в мажоритарному окрузі. А це вже є незаконним голосуванням.

Якщо з’ясується, що таких виборців більш як 5% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, тоді голосування на цій виборчій дільниці визнається недійсним.

А при такому невеликому відриві достатньо визнати недійсним результат з однієї дільниці, і переможцем на окрузі може стати представник «Слуги народу» або «Голосу».

Результати голосування після опрацювання 100% протоколів

Нагадаємо, «фронтовик» Михайло Бондар в 2014 році був обраний по 119-му округу народним депутатом.

Орест Кавецький – 31-річний директор «Гал Сир Продукту».

По цьому округу за «Слугу народу» проголосували 25,98%. Партія «Голос» отримала 17,88% голосів. На третьому місці – «Європейська солідарність» з 16,39%.