«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків до Івано-Франківської області через спалах коронавірусу

Продаж квитків буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні

Продаж квитків у напрямку населених пунктів області та зворотному напрямку буде призупинено на рейси з 26 лютого по 12 березня

У зв'язку з епідемічною ситуацією на Прикарпатті «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів області з півночі 26 лютого до 12 березня.

Про це у середу, 24 лютого, повідомляє пресслужба компанії. Згідно з повідомленням, продаж проїзних документів буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, «Укрзалізниця» спільно з міністерством інфраструктури розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення.

Також в «Укрзалізниці» наголошують, що 24-го та 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом, а у продажу ще є квитки на рейси з Івано-Франківщини. У компанії пообіцяли за необхідності надати додаткові вагони, аби ті, хто вже запланував подорож, мали змогу максимально безпечно покинути регіон.

Нагадаємо, Україна оновила зони карантину: дві області «червоні», сім – «помаранчевих».

У Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.