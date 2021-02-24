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    Пандемія коронавірусу

    «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків до Івано-Франківської області через спалах коронавірусу

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    Продаж квитків буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні - «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків до Івано-Франківської області через спалах коронавірусу
    Продаж квитків буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні
    Ілюстративне фото

    Продаж квитків у напрямку населених пунктів області та зворотному напрямку буде призупинено на рейси з 26 лютого по 12 березня

    У зв'язку з епідемічною ситуацією на Прикарпатті «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів області з півночі 26 лютого до 12 березня.

    Про це у середу, 24 лютого, повідомляє пресслужба компанії. Згідно з повідомленням, продаж проїзних документів буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні.

    Для пасажирів, які придбали квитки раніше, «Укрзалізниця» спільно з міністерством інфраструктури розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення.

    Також в «Укрзалізниці» наголошують, що 24-го та 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом, а у продажу ще є квитки на рейси з Івано-Франківщини. У компанії пообіцяли за необхідності надати додаткові вагони, аби ті, хто вже запланував подорож, мали змогу максимально безпечно покинути регіон.

    Нагадаємо, Україна оновила зони карантину: дві області «червоні», сім – «помаранчевих».

    У Івано-Франківській області вже ввели «червону» зону, у зв'язку з чим учні 5-11 класів продовжать дистанційне навчання.

    Також у Чернівцях усі школи перейшли на дистанційне навчання. Зазначимо, що з 22 лютого й вінницькі старшокласники переходять на дистанційне навчання.

    Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті через зростання захворюваності на Covid-19 розгортають карантинні блокпости і запроваджують особливий режим в’їзду та виїзду з області. Стан здоров’я подорожуючих піддаватимуть моніторингу і, в разі потреби, доправлятимуть у медзаклади.

    Із 22 по 28 лютого на території гірськолижного курорту «Буковель» закриють заклади громадського харчування.

    Також на території Івано-Франківської області розгорнуто перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

    Теги: Укрзалізниця Івано-Франківщина квиток коронавірус
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