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    На Вінниччині помер чоловік, якого напередодні підпалив сусід (відео)

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    На Вінниччині помер чоловік, якого напередодні підпалив сусід (відео)
    Фото Нацполіція Вінниччини

    За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення

    У лікарні на Вінниччині помер 51-річний житель Іллінецької громади, якого на днях підпалив односелець. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

    «Вранці, 14 квітня, 51 – річний потерпілий помер у лікарні. Дії затриманого перекваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення», – йдеться.

    Нагадаємо, що п’яний чоловік прийшов до односельця і приніс із собою бензин. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість облив господаря помешкання бензином і підпалив. Потім, очевидно, злякавшись, відвіз обгорілого сусіда до лікарні. Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, пояснював, що допомагав загасити полум’я, але згодом, заплутавшись у показах, зізнався у скоєному. Потерпілий помер у лікарні наступної доби.

    Теги: пожежа вбивство бензин смерть Вінниччина чоловік
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