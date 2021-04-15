На Вінниччині помер чоловік, якого напередодні підпалив сусід (відео)

За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення

У лікарні на Вінниччині помер 51-річний житель Іллінецької громади, якого на днях підпалив односелець. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

«Вранці, 14 квітня, 51 – річний потерпілий помер у лікарні. Дії затриманого перекваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення», – йдеться.

Нагадаємо, що п’яний чоловік прийшов до односельця і приніс із собою бензин. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість облив господаря помешкання бензином і підпалив. Потім, очевидно, злякавшись, відвіз обгорілого сусіда до лікарні. Спочатку чоловік заперечував свою причетність до злочину, пояснював, що допомагав загасити полум’я, але згодом, заплутавшись у показах, зізнався у скоєному. Потерпілий помер у лікарні наступної доби.