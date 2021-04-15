Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зросла на 450

У регіоні за добу провели 195 щеплень від коронавірусу

В області за добу від ускладнень померло 15 людей

Станом на ранок 15 квітня на Вінниччині з початку фіксування коронавірусу виявили 64 171 випадок інфікування. Кількість хворих зросла на 450 за добу. В області за добу від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 15 людей.

Як повідомляє РНБО, наразі на Вінниччині хворіє 19 783 людини, вже одужали 43 045 людей та 1 343 людей померли.

Як пише на своїй сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень така: Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

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