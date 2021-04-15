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    Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зросла на 450

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    У регіоні за добу провели&nbsp;195 щеплень від коронавірусу - Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зросла на 450
    У регіоні за добу провели 195 щеплень від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    В області за добу від ускладнень померло 15 людей

    Станом на ранок 15 квітня на Вінниччині з початку фіксування коронавірусу виявили 64 171 випадок інфікування. Кількість хворих зросла на 450 за добу. В області за добу від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 15 людей.

    Як повідомляє РНБО, наразі на Вінниччині хворіє 19 783 людини, вже одужали 43 045 людей та 1 343 людей померли.

    Як пише на своїй сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень така: Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

    Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 4 229 осіб;
    • летальних випадків – 433;
    • одужало – 11 148 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).
    Теги: РНБО Вінниччина коронавірус
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