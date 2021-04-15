Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих зросла на 450
В області за добу від ускладнень померло 15 людей
Станом на ранок 15 квітня на Вінниччині з початку фіксування коронавірусу виявили 64 171 випадок інфікування. Кількість хворих зросла на 450 за добу. В області за добу від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 15 людей.
Як повідомляє РНБО, наразі на Вінниччині хворіє 19 783 людини, вже одужали 43 045 людей та 1 343 людей померли.
Як пише на своїй сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень така: Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;
Тим часом, загальна кількість інфікованих в Україні 16 427 нових випадків. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 229 осіб;
- летальних випадків – 433;
- одужало – 11 148 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 119 615 (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).