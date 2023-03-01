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Ексочільник поліції Вінниччини втік та працює на росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексочільник поліції Вінниччини втік та працює на росіян
Офіс генпрокурора

Після 24 лютого 2022 року експоліцейський особисто розробив та надіслав куратору план проведення диверсійної роботи на території України

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у державній зраді колишньому керівнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антону Шевцову. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що колишній правоохоронець, у 2018 році, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, надавав куратору з ФСБ РФ інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані для ведення підривної діяльності проти України.

Зокрема встановлено передачу інформації про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних Сил, спецслужб та правоохоронних органів України з їхніми персональними даними та контактами.

Після 24 лютого 2022 року експоліцейський особисто розробив та надіслав куратору план проведення диверсійної роботи на території України. Також слідством встановлена співпраця підозрюваного з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії «Партія Шарія».

Експравоохоронцю оголошено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Раніше Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер». У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх до окупаційного угруповання.

Теги: Вінниця поліція державна зрада

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