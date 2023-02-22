Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)

Агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер». У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх до окупаційного угруповання. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному «рекруту» грошову винагороду у розмірі від 2 до $4 тис. на місяць.

Слідство встановило, що агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера» і запропонував свою допомогу у війні проти України.

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«За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ», – зазначають в СБУ.

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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з «вагнерівцем». Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер».

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Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК «Вагнер» зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими. Також депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера».