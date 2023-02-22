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Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Житель Вінниччини вербував українських в'язнів до «Вагнера» (фото)
СБУ

Агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер». У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх до окупаційного угруповання. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному «рекруту» грошову винагороду у розмірі від 2 до $4 тис. на місяць.

Слідство встановило, що агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера» і запропонував свою допомогу у війні проти України.

«За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ», – зазначають в СБУ.

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Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з «вагнерівцем». Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер».

Нагадаємо, за оцінками уряду США, після вторгнення Росії в Україну ПВК «Вагнер» зазнала понад 30 тис. втрат пораненими або вбитими. Також депутат Держдуми розповів, коли запланована легалізація ПВК «Вагнера».

Теги: Вінниччина війна росія окупанти ПВК Вагнера

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