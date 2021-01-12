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    Житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах

    • Розсилка
    Чоловік з наркотиками їхав до Росії - Житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах
    Чоловік з наркотиками їхав до Росії
    Фото: ДПСУ

    Знайти таблетки під білизною мандрівника допоміг прикордонний пес, натренований на пошук наркотиків

    Державна прикордонна служба виявила у донеччанина таблетки, приклеєні до тіла під спідньою білизною, які той намагався перевезти через кордон України. Знайти надійно заховані пігулки допоміг службовий пес, якого натренували шукати наркотичні речовини.

    Пілюлі помітили у Гоптівці Харківської області у жителя тимчасово окупованого міста Донецька. 36-річний чоловік їхав у Росію.

    Турист запевняв прикордонників, що 26 прихованих пілюль – це знеболювальне. Після їхнього виявлення мандрівник не зміг розповісти, навіщо прикріпив лікувальні препарати клейкою стрічкою до свого тіла.

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    Житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах
    Житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах

    Правоохоронці підозрюють, що у пігулках, найімовірніше, амфетамін. Таблетки направили на експертизу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів КК України.

    Теги: Росія контрабанда Держприкордонслужба наркотики Донецьк окуповані території кордон
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