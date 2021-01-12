Житель окупованого Донецька намагався перевезти амфетамін у трусах

Чоловік з наркотиками їхав до Росії

Знайти таблетки під білизною мандрівника допоміг прикордонний пес, натренований на пошук наркотиків

Державна прикордонна служба виявила у донеччанина таблетки, приклеєні до тіла під спідньою білизною, які той намагався перевезти через кордон України. Знайти надійно заховані пігулки допоміг службовий пес, якого натренували шукати наркотичні речовини.

Пілюлі помітили у Гоптівці Харківської області у жителя тимчасово окупованого міста Донецька. 36-річний чоловік їхав у Росію.

Турист запевняв прикордонників, що 26 прихованих пілюль – це знеболювальне. Після їхнього виявлення мандрівник не зміг розповісти, навіщо прикріпив лікувальні препарати клейкою стрічкою до свого тіла.

Правоохоронці підозрюють, що у пігулках, найімовірніше, амфетамін. Таблетки направили на експертизу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 12 років за статтею 305 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів КК України.