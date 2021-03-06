У Зеленського оголосили війну зарплатам «в конвертах»
Кабмін ухвалив законопроєкт, який встановлює ознаки трудових відносин між працівником та роботодавцем
У фракції «Слуга народу» виступають за детінізацію зарплат у «конвертах», зменшення обсягів готівкових розрахунків та узаконення трудових відносин між працівником та роботодавцем. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».
«Питання про виведення заробітних плат «з конвертів», як зараз працює більше 90% компаній, лежить не лише в податковій чи в адміністративній площині, хоча податкова і є вирішальною. Наприклад, ми з вами як роботодавець з працівником хочемо регулювати відносини: якщо ви не здаєте матеріал вчасно, то я вас штрафую і ви не проти цього. А в межах нашого діючого трудового законодавства ми не можемо цього зробити. Третє – якщо в мене бізнес орієнтований на валюту, я можу сплачувати вам зарплату у валюті, нівелюючи валютні ризики, і при цьому, звісно, не платити податків. Ми повинні зменшувати обсяг готівкових розрахунків у нашій державі, виходити в cashless, треба прийняти новий Трудовий кодекс. Ми повинні припинити війну на Сході, яка генерує величезний обсяг готівки. Тобто це ціла низка заходів, які спрямовані на детінізацію», – пояснив Гетманцеві.
Нагадаємо, 8 лютого Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, в якому визначено сім ознак наявності трудових відносин. У разі ухвалення закону парламентом, за наявності хоч би трьох ознак із семи роботодавець буде зобов'язаний укласти з працівником трудовий договір.
Наголошується, що прийняття закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.
Зазначається, що проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» має на меті закріпити на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадити принцип презумпції наявності трудових відносин.
Так, законопроєктом визначається сім ознак їх наявності:
- виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
- здійснення регулювання процесу праці, що має постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;
- виконання роботи на робочому місці, визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;
- систематична виплата винагороди особі, яка виконує роботу;
- встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
- відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.
При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.
У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник має бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема, відпустками, лікарняними, гарантіями щодо збереження місця роботи.
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