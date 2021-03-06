У Зеленського оголосили війну зарплатам «в конвертах»

У фракції «Слуга народу» виступають за узаконення трудових відносин між працівником та роботодавцем і детінізацію зарплат у «конвертах»,

Кабмін ухвалив законопроєкт, який встановлює ознаки трудових відносин між працівником та роботодавцем

У фракції «Слуга народу» виступають за детінізацію зарплат у «конвертах», зменшення обсягів готівкових розрахунків та узаконення трудових відносин між працівником та роботодавцем. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

«Питання про виведення заробітних плат «з конвертів», як зараз працює більше 90% компаній, лежить не лише в податковій чи в адміністративній площині, хоча податкова і є вирішальною. Наприклад, ми з вами як роботодавець з працівником хочемо регулювати відносини: якщо ви не здаєте матеріал вчасно, то я вас штрафую і ви не проти цього. А в межах нашого діючого трудового законодавства ми не можемо цього зробити. Третє – якщо в мене бізнес орієнтований на валюту, я можу сплачувати вам зарплату у валюті, нівелюючи валютні ризики, і при цьому, звісно, не платити податків. Ми повинні зменшувати обсяг готівкових розрахунків у нашій державі, виходити в cashless, треба прийняти новий Трудовий кодекс. Ми повинні припинити війну на Сході, яка генерує величезний обсяг готівки. Тобто це ціла низка заходів, які спрямовані на детінізацію», – пояснив Гетманцеві.