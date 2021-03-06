  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Гетьманцев пояснив, чому ФОП-майдан – це фікція

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гетманцев: &laquo;Якби підприємець стільки стояв на Майдані, то він би просто перестав бути підприємцем&raquo; - Гетьманцев пояснив, чому ФОП-майдан – це фікція
    Гетманцев: «Якби підприємець стільки стояв на Майдані, то він би просто перестав бути підприємцем»
    фото: Фокус

    Депутат: з 1 січня 2022 року ми повинні всі перейти на використання РРО так, як це працює в будь-якій розвинутій країні

    Акції протестів ФОПівців на Майдані це організована політична гра, яку ведуть не підприємці. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

    «Якби підприємець стільки стояв на Майдані, то він би просто перестав бути підприємцем. Тому є деякі сумніви щодо тих, хто зараз там стоїть: я вважаю їх абсолютно політичною організацією, яка спробувала зіграти на страхах малого бізнесу, які вони самі породили своєю брехнею. Розіграти цю політичну карту в них не вдалося чи вдалося частково, бо рішення про відтермінування РРО (реєстратор розрахункових операцій) все ж було прийняте. Я вважаю, що з 1 січня 2022 року ми повинні всі перейти на використання РРО так, як це працює в будь-якій розвинутій країні», – заявив Гетманцев.

    Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му.

    Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту.

    Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.


    Читайте також:

    Теги: податки бізнес протести у Києві Данило Гетманцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies