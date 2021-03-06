Гетьманцев пояснив, чому ФОП-майдан – це фікція

Гетманцев: «Якби підприємець стільки стояв на Майдані, то він би просто перестав бути підприємцем»

Депутат: з 1 січня 2022 року ми повинні всі перейти на використання РРО так, як це працює в будь-якій розвинутій країні

Акції протестів ФОПівців на Майдані це організована політична гра, яку ведуть не підприємці. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу».

«Якби підприємець стільки стояв на Майдані, то він би просто перестав бути підприємцем. Тому є деякі сумніви щодо тих, хто зараз там стоїть: я вважаю їх абсолютно політичною організацією, яка спробувала зіграти на страхах малого бізнесу, які вони самі породили своєю брехнею. Розіграти цю політичну карту в них не вдалося чи вдалося частково, бо рішення про відтермінування РРО (реєстратор розрахункових операцій) все ж було прийняте. Я вважаю, що з 1 січня 2022 року ми повинні всі перейти на використання РРО так, як це працює в будь-якій розвинутій країні», – заявив Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада 1 грудня 2020 року після численних акцій протесту схвалила компромісний проєкт закону, який відклав запровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) до 2022 року, хоча він мав набути чинності вже в 2021-му. Проте відтермінування не зупинило протести. Всі новорічні свята на Майдані простояло наметове містечко ФОПів, які з початком роботи Верховної Ради знову обіцяють акції протесту. Люди виступають проти намірів посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій фізичних осіб підприємців.



