Коронавірус на Вінниччині: в області зафіксували 578 нових випадків захворювання

Протягом доби на Вінниччині померло 11 людей з коронавірусом

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 406 800 осіб

Cтаном на ранок 8 березня у Вінницькій області зафіксували 578 нових випадків захворювання на коронавірус за добу. Це – найбільший показник серед регіонів України. За даними Системи моніторингу РНБО, загалом за час пандемії в області зафіксовано 41 762 випадки захворювання.

Протягом доби на Вінниччині померло 11 людей з коронавірусом, загалом на цей час зареєстровано 728 летальних випадків. Одужало 28 770 осіб, нині в області хворіє 12 264 людини.

В Україні за добу підтверджено 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Протягом доби госпіталізовано – 2 136 осіб; летальних випадків – 106; одужало – 1 734 особи; здійснено тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 406 800 осіб; одужало – 1 198 254 особи; летальних випадків – 27 128; проведено ПЛР-тестувань – 7 141 341.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

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