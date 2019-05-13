Сокілецький млин та палац Потоцьких показали з висоти пташиного польоту



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Два сусідні села – Сокілець Немирівського та Печора Тульчинського району – приваблюють не лише чудовими природніми краєвидами, а і кількома історичними будівлями та парками. А щодо відомого сокілецького млина, то навіть каркас будівлі, який залишився після пожежі, здалека нагадує старовинний палац. З висоти пташиного польоту млин, палац Потоцьких та парк вражають.

Сокілець і Печора — частини одного маєтку Потоцьких-Свейковських. Причому основним був саме нібито Сокілець, де був прекрасний парк і капітальний палац, а в Печорі існував ніби більш "прогулочний" палац. Хоча можливо, що це й перебільшення. Особливо враховуючи те, що саме в Печорі знаходиться фамільна усипальня Потоцьких…

Також краєзнавці стверджують, що граф Костянтин Костянтинович Потоцький, буквально за тиждень до смерті, начебто в гарну теплу погоду відправився погуляти в містечко Сокілець, подивитися на свій парк, і сильно застудився, захворів пневмонією і незабаром помер в Печорі, на руках дружини і дітей.

Але зазначимо, що водяний млин у Сокільці збудовано по замовленню саме графа Костянтина Потоцького випускником Петербурзької Академії Мистецтв Яном Гойрихом у 1899 році. Такий вигляд він мав невдовзі після побудови.

У 1921 році млин був перероблений в гідроелектростанцію. Потім начебто тут базувався маслозавод. У 1992 році пожежа знищили всі дерев’яні перекриття та елементи. З тих пір старовинний млин двічі планували відродити, але поки далі розмов справа не просунулася.

На YouTube-каналі Birdie розмістили відео мандрівку «Старовинний млин Потоцьких на Південному Бузі в селі Сокілець з висоти пташиного польоту», знятий квадрокоптером Mavic Air.

А також другу частину «Млин Потоцьких на Південному Бузі, Сокілець».





Джерело: naparise.com