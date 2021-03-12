Керівник прикордонного загону на Одещині затриманий за систематичне хабарництво

Правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших осіб

Прикордонник брав гроші за те, щоб не створювати додаткових перешкод при ввезення товарів

Учора, 11 березня, працівники Служби безпеки України в Одеській області затримали заступника керівника одного з відділів Подільського прикордонного загону, який підозрюється у систематичному отриманні хабарів. Про це повідомляє кореспондент 048.ua з посиланням на прес-службу СБУ в Одеській області.

За попередньою версією слідства, чиновник налагодив корупційний механізм отримання грошей від громадян за нестворення штучних перешкод в ході перевезення товарів.

Співробітники СБУ затримали чиновника поблизу робочого місця після передачі чергової суми хабара за проїзд п'яти автомобілів з товарами через прикордонну зону. Перед цим був задокументований ще один факт отримання хабара. Зараз правоохоронці перевіряють можливу причетність до протиправної діяльності інших осіб.

Повідомляється, що заходи по викриттю схеми проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань.

Раніше стало відомо, що на Одещині правоохоронці викрили ймовірних організаторів каналу незаконного переправлення через український кордон тринадцятьох іноземців, які намагалися транзитом потрапити до Німеччини.