На Одещині викрили канал нелегальної міграції

Чоловіки були без документів, деякі мали при собі лише копії паспортів

За словами затриманих у порту людей, вони заплатили двом громадянам Туреччини, аби ті перевезли їх до Німеччини

На Одещині правоохоронці викрили ймовірних організаторів каналу незаконного переправлення через український кордон тринадцятьох іноземців, які намагалися транзитом потрапити до Німеччини. Про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону.

За версією слідства, громадян Туреччини, Сирії та Іраку виявили прикордонники у вантажному автомобілі, що прибув поромом до Чорноморського рибного порту. Чоловіки були без документів, деякі мали при собі лише копії паспортів.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання одного із фігурантів справи.

За словами затриманих у порту людей, вони заплатили двом громадянам Туреччини, аби ті перевезли їх до Німеччини. Водіям оголосили підозру за ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо злочинного угруповання, яке, обіцяючи працевлаштування за кордоном, привласнювало гроші громадян.

Три жінки і двоє чоловіків розповсюджували оголошення з пропозиціями легального працевлаштування за кордоном. Шахраї обіцяли допомогу при оформленні документів для виїзду за межі країни і продавали підроблені ID-карт країн Європейського Союзу.