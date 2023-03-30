McDonald's відкрив ресторан у Вінниці

Це перший новий заклад, відкритий компанією у 2023 році

У Вінниці відкрили новий ресторан McDonald's. Він був майже збудований незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але запустити його в роботу не встигли. Про це повідомляє пресслужба McDonald`s.

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Тепер цей Мак став третім рестораном у Вінниці та 4 новим закладом після поновлення роботи в Україні. Зазначається, що заклад відкрився у Вінниці на Хмельницькому шосе, 114-К. Він став першим новим закладом, відкритим компанією у 2023 році.

У новому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 місць на терасі. Усередині є 10 терміналів самообслуговування. Для автомобілістів є Мак Драйв із двома лініями заїзду.

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Новий ресторан McDonald's працюватиме з 07:00 до 22:00 щодня та дотримуватиметься розширених правил безпеки, які впроваджено компанією.

Раніше нові ресторани McDonald's з'явилися у Києві, Оболонському районі, Лісниках Київської області, а також у Львові.

Нагадаємо, що нещодавно МcDonald’s повернувся в Одесу.

Раніше повідомлялося, що McDonald’s відновить роботу ще в декількох областях України.