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У Вінниці відновили роботу Центру надлишкової ваги

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Вінниці відновили роботу Центру надлишкової ваги
Центру надлишкової ваги та залу лікувальної фізкультури

У Центрі для кожного пацієнта розробляють індивідуальний план лікування

У Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі відновили роботу Центру надлишкової ваги та зали лікувальної фізкультури. 

Як повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА, у Центрі для кожного пацієнта розробляють індивідуальний план лікування, в якому є, зокрема, різні терапії, вакуумний масаж, лікувальна фізкультура й консультації психолога.

У закладі консультують лікар ендокринолог-нутриціолог Юлія Зелінська, лікар фізичної та реабілітаційної медицини Юлія Дробінко та психолог Ярослав Манжуловський.

«Центр надлишкової ваги та зал лікувальної фізкультури у нас працювали вже до війни. На жаль, роботу довелося зупинити на деякий час, але тепер ми відновлюємо прийом пацієнтів. Команда наших фахівців для кожного пацієнта розробляє індивідуальний план лікування, в якому є різні терапії, вакуумний масаж, лікувальна фізкультура й консультації психолога. Також у нас є кисневий апарат МІТ-С двоканальний для приготування кисневих коктейлів. Лікарі їх призначають пацієнтам за потреби. Вони показі тим, хто страждає на захворювання бронхо-легеневої системи, має проблеми з серцем і судинами, хронічною втомою і іншими захворюваннями. Загалом ми використовуємо сучасні методи діагностування та лікування», – відзначив директор обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру Пилип Прудиус.

До слова, у Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі.

Теги: фізкультура лікар Вінниця

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