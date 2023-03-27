Пішохід стягнула з водія електросамоката велику компенсацію

Водій електросамоката вискочив на тротуар, де рукою зачепив пішохода, яка отримала перелом кінцівки

Суд визнав винним водія транспортного засобу у порушенні правил дорожнього руху

Вінницький міський суд дав рік іспитового терміну водію електросамоката, який порушив правила дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 березня.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася наприкінці квітня минулого року. Обвинувачений, керуючи електросамокатом, виїхав на тротуар, де збив жінку. У результаті наїзду потерпіла одержала закритий перелом лівої стегнової кістки.

За словами хлопця, він їхав велосипедною доріжкою зі швидкістю близько 10 км/год. По дорозі побачив жінку, яка йшла тротуаром. Хотів її оминути, але випадково зачепив рукою. Внаслідок чого та впала.

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Обвинувачений зупинився, допоміг жінці підвестися та підвів до лавки. Свою вину хлопець повністю визнав.

Суд також заслухав експерта, який заявив: обвинувачений не мав права їхати електросамокатом по велосипедній доріжці, оскільки такий самокат є транспортним засобом.

Крім цього, потерпіла заявила цивільний позов на 210 тис. грн. З них 110,7 тис. грн матеріальна шкода, куди ввійшли витрати на лікування і 100 тис. грн моральної компенсації.

Натомість водій електросамокат озвучив у суді: готовий сплати потерпілій всього 50 тис. грн.

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«Потерпіла безумовно зазнала певних моральних страждань внаслідок ДТП та має право на відшкодування такої шкоди. Однак, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, суд вважає, що потерпілою моральна шкода оцінена невірно. Крім доказів перебування на лікуванні, не надано жодного доказу в підтвердження позовних вимог морального характеру. Тому суд оцінює моральну шкоду спричинену потерпілій з урахуванням всіх наведених вище обставин у 50 тис. грн. та вважає, що ця сума підлягає стягненню на її користь», – наголосив суд.

До вказаної суми суд доплюсував стягнення іще 108,7 тис. грн у вигляді матеріальної шкоди, оскільки 2 тис. грн обвинувачений уже відшкодував потерпілій на лікування.

Як повідомляв «Главком», раніше суд дійшов висновків, що електросамокатам заборонено рухатись тротуарами.