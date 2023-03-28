В Одесу повернувся McDonald’s: деталі (відео)

Наразі відомо про відкриття п'яти закладів

Популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу деяких своїх закладів у Одесі. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії в Instagram.

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Сьогодні, 28 березня, стало відомо, що McDonald’s в Одесі вже працює. Одночасну роботу розпочали п'ять із раніше функціонуючих дев'яти закладів. Попри дощову і вітряну погоду серед одеситів знайшлося чимало охочих придбати улюблену страву та стати одними із перших відвідувачів мережі.

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Наразі відомо про відкриття п'яти закладів McDonald's у Одесі. Вони працюють за адресами:

вул. Пантелеймонівська, 17-Б;

площа Незалежності, 1;

вул. Дерибасівська, 23/1;

вул. Краснова, 14-А;

вул. Черняховського, 1-Б.

Загалом до російського повномасштабного вторгнення у місті функціонувало дев'ять закладів мережі фаст-фуду. На початку квітня адміністрація обіцяє відновити роботу ще кількох із них.

Зауважимо, в одеських ресторанах так само, як і в решті закладів McDonald’s в Україні, будуть діяти розширені правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси й зачиняє заклад, аби всі могли пройти в укриття.

У планах компанії – відкриття ресторанів і на сході України. Зокрема, вже наприкінці квітня очікується відкриття ресторанів у Дніпрі.

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Раніше повідомлялося, що McDonald’s відновить роботу ще в декількох областях України.

Нагадаємо, минулоріч російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї.

Зазначимо, що у травні минулого року компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід із Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів. У McDonald's додали, що мати бізнес у Росії «більше не є виправданим» та не відповідає їхнім цінностям. Компанія працювала на російському ринку понад 30 років.

До слова, росіяни розповідають про погану їжу у колишніх ресторанах McDonald's – у «Вкусно – и точка» замість бургерів росіянам продають булочки із пліснявою (фото).

Відвідувачі мережі ресторанів уже не вперше скаржаться на проблеми з якістю їжі, адже у російських ресторанах, які раніше належали компанії McDonald's, сервіс не дотягує до колишнього рівня. Замінник McDonald's годує росіян зіпсованими соусами та бургерами без м'яса (фото).

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Як відомо, у листопаді McDonald's пішов із Білорусі. Олександр Лукашенко переконаний, що білоруси зможуть робити бургери і без McDonald’s й закликав білорусів «не кидатися на заморське» – диктатор істерично відреагував на втечу McDonald’s із Білорусі.