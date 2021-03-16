  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Експерти перевірили воду на Одещині та Вінниччині: є достатня кількість корисних мінералів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    При експертизі у жодному регіоні у воді не виявили кишкової палички - Експерти перевірили воду на Одещині та Вінниччині: є достатня кількість корисних мінералів
    При експертизі у жодному регіоні у воді не виявили кишкової палички
    фото: ecosoft-market.com.ua

    В Одесі воду недостатньо очищують від мікробів

    В Україні провели експертизу води, яку соживають у всіх куточках країни, зокрема у Вінниці та Одесі.

    Було зібрано зразки води з 24-х обласних центрів України і віддано їх до 24-х лабораторій, повідомляє канал «Україна».

    У кожній лаборанти зробили по два аналізи. Перший – мікробіологічний, який показує, чи є у воді збудники холери, дизентерії, сальмонельозу та гепатиту А. Другий – хімічний, що виявляє, чи є у зразках токсичні елементи: свинець, ртуть, цинк та залізо, та скільки у воді корисних речовин – калію, кальцію, магнію, натрію та фтору.

    Отже, при експертизі у жодному регіоні у воді не виявили кишкової палички. Рівень нітратів теж не перевищує допустимої норми. А ще у воді по всій країні є достатня кількість корисних мінералів – кальцію, калію та магнію. Втім, за іншими показниками все не так добре.

    Як з’ясувалося, в Одесі воду недостатньо очищують від мікробів. А на Вінниччині вода дуже каламутна та має дивний запах.

    У трійку областей із найгіршою якістю води увійшли Житомирщина, Дніпропетровщина та Донеччина. У зразку з Житомира лаборанти знайшли коліформи – бактерії з фекалій теплокровних тварин, яких не має бути в питній воді. А ще у житомирській воді підвищена кількість солей, вкрай токсичного миш’яку, цинку та свинцю.


    Читайте також:

    Теги: вода Одещина Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies