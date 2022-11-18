Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри (фото)

Священнослужитель-прихильник Кремля закликав до захоплення державної влади

Служба безпеки продовжує викривати нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області. Про це інформує пресслужба установи.

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Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

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Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями.

Нагадаємо, що раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Як писав «Главком», співробітники Служби безпеки України проводили обшук у Митрополита Православної церкви Московського патріархату Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких).

Крім того, українців вкотре обурили дії представників Московського патріархату. В інтернет потрапило відео, на якому священик УПЦ МП під час проповіді проклинає СБУ, запевняє всіх, що у нас із Росією «сварка», і закликає не змінювати віру і не переходити до ПЦУ.

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