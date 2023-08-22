Моторошна автокатастрофа на Вінниччині: серед жертв є діти

У ДТП загинули водій легковика та восьмеро його пасажирів

У вівторок 22 серпня у Вінницькій області зіштовхнулися легковий і вантажні автомобілі. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев’ятеро осіб загинули. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що автокатастрофа сталася поблизу села Бродецьке Хмільницького району о 19:28 вівторка.

За попередньою інформацією слідства, у результаті зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та восьмеро його пасажирів, серед яких були діти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Місце ДТП на Вінниччині фото: Національна поліція

Нагадаємо, нещодавно на Набережному шосе у Києві водій легковика наїхав на велосипедиста, через що той виїхав на зустрічну смугу і потрапив під колеса вантажівки.

До слова, 16 серпня у місті Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.