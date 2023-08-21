Фонд держмайна продає Мурафський кар'єр із багатомільйонними боргами

У 2013 році підприємство втратило спецдозвіл на видобування вапняку

Фонд державного майна виставив на приватизацію Мурафський кар’єр у Вінницькій області. Про це повідомляє пресслужба.

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Аукціон відбудеться 7 вересня, стартова ціна – 4,9 млн грн.

Крім переможної ставки, інвестор також повинен сплатити 11,1 млн грн боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.

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ДП «Мурафський кар’єр» – розташоване в однойменному селищі Мурафа Жмеринського району. Основний вид діяльності – добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. У 2013 році підприємство втратило спецдозвіл на видобування вапняку. Сьогодні там працює лише шестеро людей. До складу Мурафського кар’єру входить 15 об’єктів нерухомості площею 1718 кв. м – виробничі цехи, адміністративні будівлі та склади.

Площа земельної ділянки становить 28,1 га. Новий власник матиме пріоритетне право на її оформлення.

Нагадаємо, 14 червня на майданчику електронних торгів Prozorro відбувся аукціон з продажу колишнього палацу Жевуських-Лянцкоронських у селищі Розділ на Львівщині. На торгах було п’ятеро учасників, переможець запропонував суму майже утричі більшу за стартову ціну лота, що становила 7 млн грн.