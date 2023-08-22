Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті

Національна спілка журналістів разом з вами хоче допомогти покращити умови роботи журналістів на фронті

Оголошено новий збір на автомобіль для пресгрупи оперативно-тактичного угрупування «Соледар» ЗСУ

Національна спілка журналістів разом з вами хоче допомогти покращити умови роботи журналістів на фронті.

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Щодня пресгрупа допомагає медійникам як з України, так і з усього світу фіксувати злочини росіян. Але поки не має потужного позашляховика, який може терміново вивезти з-під обстрілу або журналістів на позиції наших воїнів, щоб зробити про них матеріали.

«Без потужного позашляховика – ані дістатися до позицій, ані терміново виїхати з-під обстрілу... Поблизу фронту – суцільне бездоріжжя. Коли пройшла броньована техніка – дороги вже немає. Крім того, шляхи сполучення постійно обстрілюються, і тут скрізь вирви. Я вже не кажу, що ворог цілеспрямовано обстрілює транспорт», – каже керівник пресгрупи оперативно-тактичного угруповання «Соледар» Влад Волошин.

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Наша допомога може покращити умови праці наших колег.

Друзі, закликаємо долучатися до збору, аби вже незабаром можна було передати автомобіль для пресгрупи угруповання «Соледар» на Донеччину.

Ціль – 240 тис грн.

Збір проводить Національна спілка журналістів України (НСЖУ) разом з БФ «Українська душа».

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