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Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті

glavcom.ua
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів разом з вами хоче допомогти покращити умови роботи журналістів на фронті
фото: НСЖУ

Оголошено новий збір на автомобіль для пресгрупи оперативно-тактичного угрупування «Соледар» ЗСУ

Національна спілка журналістів разом з вами хоче допомогти покращити умови роботи журналістів на фронті.

Щодня пресгрупа допомагає медійникам як з України, так і з усього світу фіксувати злочини росіян. Але поки не має потужного позашляховика, який може терміново вивезти з-під обстрілу або журналістів на позиції наших воїнів, щоб зробити про них матеріали.

«Без потужного позашляховика – ані дістатися до позицій, ані терміново виїхати з-під обстрілу... Поблизу фронту – суцільне бездоріжжя. Коли пройшла броньована техніка – дороги вже немає. Крім того, шляхи сполучення постійно обстрілюються, і тут скрізь вирви. Я вже не кажу, що ворог цілеспрямовано обстрілює транспорт», – каже керівник пресгрупи оперативно-тактичного угруповання «Соледар» Влад Волошин.

Наша допомога може покращити умови праці наших колег.

Друзі, закликаємо долучатися до збору, аби вже незабаром можна було передати автомобіль для пресгрупи угруповання «Соледар» на Донеччину.

Ціль – 240 тис грн.

Збір проводить Національна спілка журналістів України (НСЖУ) разом з БФ «Українська душа».

Реквізити: Монобанк

Теги: дороги автомобіль транспорт НСЖУ Соледар

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