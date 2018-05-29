На сесії міської ради виділили кошти на ремонт громадського транспорту

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У Вінниці виділили кошти на модернізацію ще двох трамвайних вагонів та на капітальний ремонт чотирьох автобусів

У професійно-технічному навчальному закладі №1 планується створити центр, де студенти вдосконалюватимуть свої навички. У місті продовжиться реалізація «Fly Up: впевнений старт молоді», який допоможе школярам визначитись із майбутньою професією.

Сьогодні на сесії міської ради депутати розглянули 39 питань. Серед них і внесення змін до міського бюджету. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету буде виділено кошти на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

Ці кошти виділяються на створення навчально-технічного центру для професійно-технічного навчального закладу №1, де студенти опановують такі професії як токар, верстальник широкого профілю, електрозварювальник ручного зварювання та електромонтер з освітлення освітлювальних мереж.

Також депутати проголосували за збільшення статутного капіталу КП «Вінницька транспортна компанія». Кошти будуть виділені на модернізацію двох трамвайних вагонів, капітально-відновлювальний ремонт чотирьох автобусів, технічне переоснащення кабельних ліній.

Крім того, планують капітально відремонтувати ділянку колій по вулиці Янгеля, контактну мережу тролейбуса на ділянці Київської. Також у планах – тягова підстанція (ТП) №19 по Стрілецькій біля будинку №4. «Це важливе рішення, ми збільшуємо Статутний фонд КП «Вінницька транспортна компанія». Кошти направлені на модернізацію двох трамваїв, переоснащення кабельних ліній, капітальний ремонт трамвайних колій. А також – на капітально-відновлювальний ремонт чотирьох автобусів, придбаних десять років тому, та на інші потреби, які пов’язані з діяльністю Вінницької транспортної компанії, яка вважається однією з кращих в Україні, до нас приїжджають переймати досвід колеги навіть зі Швейцарії», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Одним з сесійних питань було й надання фінансової підтримки на реалізацію в навчальних закладах міста проекту «Fly Up: впевнений старт молоді», який має на меті підготувати учнів до свідомого вибору професії, зокрема, робітничої. Цей проект стартував в минулому році.

Також були внесені зміни до «Програми розвитку культури та мистецтва м. Вінниці». «Ми надаємо комунальному підприємству «Центр історії Вінниці» приміщення по вулиці Соборній,89, щоб насамперед створити там на першому поверсі музейний заклад. Взагалі ми працюємо над створенням музеїв у місті. Минулого місяця ми відкрили музей транспорту, працюватимемо над розширенням музею марки, є ще плани щодо інших закладів. Така робота підвищує туристичну привабливість нашого міста, стає нагоді з точки зору вивчення історії», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Джерело: Моя Вінниця