Акція на підтримку Олега Сенцова відбудеться у Вінниці

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Вже цієї суботи активісти проведуть захід на підтримку в'язня Кремля

У суботу, 2 червня, Вінниця долучиться до міжнародної акції #SaveOlegSentsov. Активісти закликають вінничан прийти опівдні на Європейську площу та показати «червону картку» режиму Путіна.

«Громадські активісти поіменно назвуть політв’язнів, яких незаконно утримують за ґратами в Росії та окупованому Криму. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.

Акція відбудеться на підтримку бранця Кремля, відомого кінорежисера Олега Сенцова, який 14 травня цього року оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів. Він поставив на карту життя та готовий йти до кінця. Небайдужі люди по всьому світу підтримують Олега Сенцова і започаткували глобальну акцію #SaveOlegSentsov», - йдеться у повідомленні на сторінці акції у Facebook.

Нагадаємо, в Росії заявили, що голодуючий Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

Джерело: vinnitsaok.com.ua