На Вінниччині діти та вчителі отруїлися у шкільній ідальні



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За фактом отруєння учнів та вчителів козятинської школи поліцією розпочато кримінальне провадження

13 вересня до поліції надійшла інформація про госпіталізацію учнів та працівників однієї з козятинських шкіл до районної лікарні з діагнозом харчове отруєння. Загалом на лікарняних ліжках опинились 20 людей, з них 5 дорослих та 15 дітей.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що потерпілі отруїлись продуктами харчування у їдальні школи.

Роботу закладу, який готував та доставляв їжу до школи призупинено.

Постраждалим надана медична допомога. Загрози життю та здоров’ю потерпілих немає.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років.