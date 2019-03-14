На Вінниччині добровольців привітали почесними грамотами, квітами та щирими словами вдячності



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У День українського добровольця в облдержадміністрації відбулися урочистості

Сьогодні в конференц-залі обласної державної адміністрації відбулись урочистості до Дня українського добровольця, який традиційно відзначається щороку 14 березня.

Нагадаємо, що День українського добровольця запроваджено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року № 1822-VIII «Про встановлення Дня українського добровольця», з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань.

В урочистому засіданні взяли участь: голова облдержадміністрації Валерій Коровій та його заступник Олександр Крученюк, заступник голови обласної Ради Ігор Хміль, керуючий справами виконкому Вінницької міської ради Сергій Чорнолуцький, добровольці-учасники Майдану та антитерористичної операції, представники місцевих ЗМІ.

«Події 2014 року чітко показали наскільки важливим є поняття патріотизму: тоді в державі було всього 5 тисяч боєздатного війська, а перед нею постали величезні виклики. Тож абсолютно щиро вклоняюся вам, хлопці і дівчата, за вашу вірність українському народові і хочу побажати кожному великої Віри в прекрасне майбутнє України»,- зазначив у вітальному слові голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

Звертаючись до добровольців – учасників заходу Ігор Хміль підкреслив:

«Ви зробили свій вибір ще до того, як суспільство визначалося: війна на Сході України чи антитерористична операція, багато з вас прямо з Майдану пішли добровільно до війська, для себе зрозумівши, що це – війна. Схиляю голову перед вашим подвигом, впевнений, що він ще буде достойно оцінений прийдешніми поколіннями українців».

За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки України, Подякою Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана нагороджено Сушка Миколу Сергійовича. Високу відзнаку передав добровольцю голова ОДА Валерій Коровій.

З нагоди Дня українського добровольця керівництвом області відзначено ще 37 добровольців Почесними грамотами облдержадміністрації та обласної Ради, їм також вручили грошові винагороди та квіти.

Зворушливо звучали під час заходу патріотичні вокальні номери відомих виконавців із різних районів області та міста Вінниці.

Після проведення урочистої частини зустрічі голова облдержадміністрації Валерій Коровій та його заступники спілкувалися із запрошеними та робили світлини на згадку.