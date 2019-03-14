  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Платформа CivilM+: громадяни Європи та України об'єднується для подолання конфлікту на сході України

    трансляція
    • Розсилка
    Платформа CivilM+: громадяни Європи та України об'єднується для подолання конфлікту на сході України

    Експерти розповіли, як сприймається конфлікт на сході України в різних європейських столицях

    Сьогодні, 14 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-брифінг на тему: «Платформа CivilM+: громадянське суспільство Європи і України об'єднується для подолання конфлікту на сході України». 

    Запрошені гості: 

    • Олександр Павліченко, директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), Юлія Ернер, координатор проектів DRA e.V. ;
    • Олександр Черкасов, член правління правозахисного центру «Меморіал» щодо створення міжнародної платформи громадянського суспільства CivilM+ 

    Учасники прес-конференції презентували створення платформи CivilM+ та розповіли, які її перші кроки і цілі.

    Також журналісти дізналися, як сприймається конфлікт на сході України в різних європейських столицях. І чому разом з європейськими та українськими організаціями в платформі також працюють російські неурядові організації.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

     

    Читайте також
    Росія бойовики на Донбасі Донбас правозахисники війна агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ