Платформа CivilM+: громадяни Європи та України об'єднується для подолання конфлікту на сході України трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти розповіли, як сприймається конфлікт на сході України в різних європейських столицях

Сьогодні, 14 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-брифінг на тему: «Платформа CivilM+: громадянське суспільство Європи і України об'єднується для подолання конфлікту на сході України».

Запрошені гості:

Олександр Павліченко, директор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), Юлія Ернер, координатор проектів DRA e.V. ;

Олександр Черкасов, член правління правозахисного центру «Меморіал» щодо створення міжнародної платформи громадянського суспільства CivilM+

Учасники прес-конференції презентували створення платформи CivilM+ та розповіли, які її перші кроки і цілі.

Також журналісти дізналися, як сприймається конфлікт на сході України в різних європейських столицях. І чому разом з європейськими та українськими організаціями в платформі також працюють російські неурядові організації.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: