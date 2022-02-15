На Вінниччині готують бомбосховища та укриття (фото)

Жителі будинків прибирають у старих підвалах та готують усе необхідне для укриття

Вінничани готують підвали багатоквартирних будинків, які можуть бути використані для тимчасового укриття у разі бойових дій, повідомляє «Суспільне Вінниця».

Визначити приміщення для укриттів у місті мають голови ОСББ. Це можуть бути підвали, або ж перші поверхи будівель. Таке рішення 9 лютого ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак, саме управителі будинків і мають зробити усе, аби прибрати підвали. А місця самих укриттів позначити табличками.

Карта захисних споруд на Вінниччині

На сайті обласної служби з надзвичайних ситуацій можна знайти карту найближчих укриттів, зокрема для людей з інвалідністю. Позначені вони відповідними знаками. Це міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони – блакитний рівносторонній трикутник на помаранчевому фоні.

Поради військових

«Підвали можуть бути укриттям, але тимчасовим», – розповідає військовий. На випадок обстрілу, говорить, потрібно зберігати спокій.

«Для укриття підвал придатний. Якщо будуть артилерійські обстріли – можна сховатися у цей підвал. Тимчасово перебути. Для тривалого перебування – небажано», – зазначив військовий.

Прибирання підвалу на Замостянській, 36

Мешканці багатоповерхівки у Вінниці об'єдналися і вийшли на прибирання підвалів. «Вони закинуті, замість консервацій, протягом трьох десятиліть люди сюди зносили всілякий мотлох», – розповідає очільниця ОСББ «Замостянська 36» Надія Дмитрієва. Розгрібають завали цегли, виносять сміття, аби вразі надзвичайної ситуації їм із дітьми було де сховатися.

«У нас багато людей похилого віку, з інвалідністю. Ніби й паніки немає, але люди запитують, куди бігти, куди звертатися. Вирішили прибрати, щоб у разі чого, мати де перебути. Тут тепло, проходять теплотруби. Світло хоча б до середини підвалу. Декілька ліжок, щоб стареньким було де присісти. Загалом це все, що ми маємо», – каже Надія Дмитрієва.

У багатоповерхівці на Замостянській, 36 – 160 квартир. Мешкають тут близько пів тисячі людей, каже голова ОСББ Надія Дмитрієва. Тут три під'їзди і стільки ж підвалів. Світло є лише в одному підвалі.

Альона Чаплінська у будинку на Замості живе 30 років. До цього часу підвали в домі були закритими і занедбаними. Прийшла прибирати, бо раптом що, каже, а вдома п’ятеро дітей.

«Тут були комора, потім з'явилися безпритульні люди, які це все крали, ламали і зносили сміття. Тому люди почали відмовлятися від них, а сміття все накопичувалося. Зараз прийшов час важкий. Ми розуміємо, що в разі війни буде небезпечно і вирішили прибрати», – говорить Альона Чаплінська.

«Ніби не треба боятися, надіємося на краще, але нехай буде чисто, щоб раптом що, могли сюди прибігти. Не знадобиться, то придумаємо щось. Приміщення завжди згодиться», – каже вінничанка Оксана Сергієнко.

Роботи у підвалах на Замостянській вистачить іще на декілька днів – каже голова ОСББ Надія Дмитрієва. Щойно повиносять сміття, планують завезти сюди воду, свічки і одяг.

Нагадаємо, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України також і у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.