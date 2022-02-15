Мер Кличко закликав киян вступати у територіальну оборону

Віталій Кличко звернувся до киян, яким не байдуже майбутнє країни

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян вступати до лав територіальної оборони, щоб захисти свої родини, своє місто і свою країну. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

«Тільки в одному випадку ми зможемо захистити нашу країну: якщо не ховатимемося і пліч-о-пліч будемо боротися за незалежність і свободу України та її громадян. Усі разом! Тоді кожен агресор розумітиме, що отримає дуже жорстку відповідь. І я вдячний тим, хто вже доєднався до територіальної оборони Києва, і тим, хто вступить до її лав. Ми маємо сильну армію. Але сьогодні важлива воля і зусилля кожного громадянина дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу свободу і територіальну цілісність. Хочу ще раз звернутися до киян, до українців, яким не байдуже майбутнє нашої держави – вступайте до лав територіальної оборони, щоб захистити свої родини, своє місто і свою країну», – закликав мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що столиця всіляко підтримує процес формування тероборони та виділила 110 млн грн для її фінансового забезпечення.

На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.

Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.

Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

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