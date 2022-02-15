  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Мер Кличко закликав киян вступати у територіальну оборону

    Київ підтримує процес формування тероборони та виділив 110 млн грн для її фінансового забезпечення - Мер Кличко закликав киян вступати у територіальну оборону
    Київ підтримує процес формування тероборони та виділив 110 млн грн для її фінансового забезпечення
    фото з відкритих джерел

    Віталій Кличко звернувся до киян, яким не байдуже майбутнє країни

    Мер столиці Віталій Кличко закликав киян вступати до лав територіальної оборони, щоб захисти свої родини, своє місто і свою країну. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

    «Тільки в одному випадку ми зможемо захистити нашу країну: якщо не ховатимемося і пліч-о-пліч будемо боротися за незалежність і свободу України та її громадян. Усі разом! Тоді кожен агресор розумітиме, що отримає дуже жорстку відповідь. І я вдячний тим, хто вже доєднався до територіальної оборони Києва, і тим, хто вступить до її лав. Ми маємо сильну армію. Але сьогодні важлива воля і зусилля кожного громадянина дати відсіч тим, хто зазіхає на нашу свободу і територіальну цілісність. Хочу ще раз звернутися до киян, до українців, яким не байдуже майбутнє нашої держави – вступайте до лав територіальної оборони, щоб захистити свої родини, своє місто і свою країну», – закликав мер Києва.

    Віталій Кличко зауважив, що столиця всіляко підтримує процес формування тероборони та виділила 110 млн грн для її фінансового забезпечення.

    На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією.

    Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.

    Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

    Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ мер напад укриття місто столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мер Кличко закликав киян вступати у територіальну оборону